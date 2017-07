Opnieuw erg verstoorde situatie bij het openbaar vervoer

Vandaag is de 4de stakingsdag op rij bij De Lijn. Op dit moment is slechts 15% van trams en bussen uitgereden.

Het probleem zit vooral bij de bussen, zowel in de stad als in de regio Antwerpen. Bij de trams is de toestand iets 'beter' met ongeveer 30% dat is uitgereden. De toestand kan in de loop van de dag nog wijzigen.

Klik hier voor een overzicht van de trams en bussen die wel rijden, maar de lijst is indicatief.

Vandaag is - voorlopig - de laatste stakingsdag.