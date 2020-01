Er kregen vorig jaar meer sluikstorters in Antwerpen een GAS-boete. In de eerste tien maanden van 2019 waren er al meer uitgeschreven dan in het ganse jaar voordien. 3900 tegenover 3650. De stad verwacht dat er over het hele jaar een kwart meer sluikstorters zullen beboet zijn. Maar daarmee is het probleem niet opgelost.