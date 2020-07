Opnieuw forse stijging van het aantal coronabesmettingen

Voor de 16de dag op rij stijgt het aantal coronabesmettingen in ons land. Vooral in Antwerpen is die stijging merkbaar.

Er werden 221 nieuwe besmettingen genoteerd en 14 mensen werden opgenomen in het ziekenhuis. 203 mensen liggen in het zoekenhuis, waarvan 40 op intensieve zorgen. Er werden ook 3 overlijdens genoteerd ten gevolge van het coronavirus.

De personconferentie begon met de droevige mededeling dat een 3-jarig kind overleden is aan de gevolgen van covid19. Ook een 18-jarige is eraan overleden. "Laat dit een wake-up call zijn" zei Boudewijn Catry van het crisiscentrum. In totaal zjin er nu al 9810 mensen in ons land overleden aan het coronavirus.