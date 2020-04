Opnieuw geen advies rond Isvag-oven, wel zoektocht naar alternatieve warmtebronnen

De stad Antwerpen gaat met Fluvius op zoek naar warmtebronnen die het warmtenet voor de sites Terbeke, Blue Gate en Nieuw Zuid kunnen voeden indien de geplande nieuwe verbrandingsoven van Isvag aan de A12 er niet zou komen. Dat heeft de gemeenteraad maandagavond beslist.

Een advies over de Isvag-oven is er intussen vanwege onenigheid binnen de meerderheidspartijen nog steeds niet, zij kijken naar de Vlaamse regering die over de omgevingsvergunning moet beslissen. Het schepencollege wil zelf officieel geen standpunt innemen voor of tegen de nieuwe verbrandingsoven of de onderzochte alternatieven in het havengebied, maar coalitiepartners N-VA en sp.a lijken nog steeds lijnrecht tegenover elkaar te staan.

De motie die maandag werd gestemd, maakt dat er zal worden gezocht naar andere mogelijkheden om het warmtenet in de buurt van Isvag te voeden indien de oven er niet zou komen. 'De vergunning is niet in handen van het stedelijke niveau, maar we moeten klaar zijn om te schakelen in elk scenario', zegt schepen van Stads- en Buurtonderhoud Fons Duchateau (N-VA). Volgens leefmilieuschepen Tom Meeuws (sp.a) vordert Antwerpen 'traag maar gestaag naar een oplossing'. Oppositiepartijen Groen en PVDA toonden zich niet overtuigd en herhaalden hun vraag om negatief te adviseren rond de 'voorbijgestreefde technologie' van Isvag en te kiezen voor een alternatief dat volgens een marktbevraging goedkoper, energie-efficiënter en klimaatvriendelijker zou zijn.

De Antwerpse gemeenteraadszitting werd voor het eerst gehouden via een Zoom-videoconferentie, omwille van de coronamaatregelen. Ook het geplande afscheid van raadslid Freya Piryns (Groen) moest daarom noodgedwongen via digitale weg gebeuren.