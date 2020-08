Opnieuw granaat ontploft in Deurne

In Deurne is afgelopen nacht een granaat ontploft voor een leegstaand pand in de De Gryspeerstraat. Er vielen daarbij geen gewonden, maar er is wel materiële schade. Het is al het vierde gewelddadige incident op drie dagen tijd.

'De explosie gebeurde rond 3 uur in de Gryspeerstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Ten Eekhovelei. De granaat werd in het portiek gegooid van wat vroeger een apotheek was, maar rolde terug op straat en kwam daar tot ontploffing', zegt politiewoordvoerder Sven Lommaert. De leegstaande apotheek was wellicht niet het beoogde doelwit. In een naburig pand woont wel een lid van een familie die gelinkt kan worden aan het drugsmilieu.

Na de ontploffing kwam de ontmijningsdienst DOVO, de federale gerechtelijke politie en het gerechtelijk lab ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Het kruispunt werd daarvoor even afgesloten, maar werd intussen weer vrijgegeven. Het is al het vierde gewelddadige incident op drie dagen tijd. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een woning beschoten in de Beukenstraat in Borgerhout. Zondagochtend ontplofte in de Godtsstraat in Borgerhout een granaat onder een geparkeerde wagen en aan de Kerkhofweg in Deurne vernielde een explosief de voordeur van een woning. Daar was wel geen sprake van een granaat. Of al die incidenten met elkaar of met het drugsmilieu gelinkt zijn, wordt nog onderzocht.

(foto : GVA)