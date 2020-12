Veel transportbedrijven in Antwerpen leven in grote onzekerheid nu de grenzen met het verenigd koninkrijk gesloten zijn. Het vrachtverkeer was de afgelopen weken enorm toegenomen omdat Britse klanten nog snel een voorraad Europese goederen willen aanleggen alvorens ze uit de douaneunie stappen op 1 januari. Maar de nieuwe variant van het coronavirus die zich in het Zuiden en Oosten van Engeland verspreidt, zorgt nu voor een ongeziene uitdaging bij de levering van die goederen.