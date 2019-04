Opnieuw groepsaankopen energie (VIDEO)

Wie het zwaard van Jon Snow wil zien of dat van Arya van Game of Thrones, moet in brasserie Black Smoke zijn aan brouwerij De Koninck. Black Smoke is omgebouwd tot een pop-upbar in het thema van de bekende serie. Vier weken lang kan u daar op woensdagavond een aflevering bekijken van het achtste en laatste seizoen van Game of Thrones.