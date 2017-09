Opnieuw groot schip vastgelopen in Bocht van Bath: toch hinder voor scheepvaart

Op de Westerschelde in de bocht van Bath is vanmorgen alweer en schip vastgelopen. De Antwerpse haven heeft een op- en afvaartverbod ingesteld, en daardoor kunnen een tiental schepen niet binnen- of buitenvaren.



Vanmorgen iets voor zes uur kwam de lege olietanker vast te zitten na een aanvaring met een ander schip. Een eerste poging om het los te trekken is mislukt. Het gevaarte is bij laagwater scheefgezakt. Daarom is er uit veiligheidsoverwegingen een gedeeltelijk op- en afvaartverbod. Er wordt schip per schip bekeken wat er nog mogelijk is. Tussen twee en vier wordt een nieuwe poging ondernomen om de olietanker weg te krijgen. Midden augustus liep op dezelfde plek een groot containerschip vast. Dat lokte toen honderden kijklustigen.