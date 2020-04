Opnieuw grote drugsvangst aan de grens

Sinds de coronacrisis zet de politiezone Grens dagelijks mobiele ploegen in om de gesloten grensovergangen tussen België en Nederland te controleren. Vrijdag werd er aan de grens een transactie opgemerkt waarbij er grote boodschappentassen werden overgeladen tussen twee Belgische voertuigen, een BMW en een Volkswagen.

Beide voertuigen reden weg na de transactie. De politie wilde de BMW laten stoppen d.m.v. een blokkade. De bestuurder nam de vlucht maar belandde verderop in de gracht. De VW Golf stopte zonder meer.

In totaal werd er 12,5 kg cannabis aangetroffen. Eén van de verdachten was reeds gekend voor drugsfeiten. Beide verdachten, twee neven van 23 jaar, werden overgedragen aan het parket. De bestuurder van de BMW was 300 euro beloofd om de drugs naar Gent te brengen.

De politiezone Grens blijft alert en zal ook de komende weken ploegen (anoniem) blijven inzetten.

(bericht en foto politiezone Grens)