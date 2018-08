Opnieuw grote lading drugs onderschept in de haven

In de haven heeft de douane een grote lading drugs onderschept. En die waren op een wel heel ongewone manier verborgen.

Want de cocaïne zat in een hele lading boomstammen. De container kwam uit Colombia, en in de holle stammen trof de douane meer dan 1.500 kilogram van de verboden drugs aan. En dat is meteen goed voor een straatwaarde van om en bij de 75 miljoen euro. Het is al de tweede keer op enkele dagen tijd dat een grote cocaïne-vangst wordt gedaan in de haven. Vrijdag vond de douane een soortgelijke hoeveelheid drugs in een vracht met bananen.

(foto : Pixabay)