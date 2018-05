Opnieuw hinder door staking bij De Lijn

De tweede dag van een vierdaagse staking van de socialistische en liberale vakbond verstoort de dienstverlening van De Lijn. De hinder is het grootst op een aantal stadsnetten.

Doordat de chauffeurs van de christelijke vakbond ACV-OD en de onderaannemers de actie niet steunen, zijn er wel bussen en trams uitgereden. De vervoermaatschappij probeert de werkwillige chauffeurs in te zetten op een aantal prioritaire assen. Informatie komt zo snel mogelijk online op verstoring.delijn.be. Doordat ook bedienden staken die normaliter de overzichten maken, kunnen de overzichten minder volledig zijn dan anders.

Antwerpen

In de stad Antwerpen stad rijdt vanochtend een derde van de trams en een vijfde van de stadsbussen.

De belangrijke tramlijnen 3, 6, 9, 10 en 15 rijden om het kwartier. Tram 6 rijdt vandaag ook naar Hoboken. Op tramlijnen 4, 5, 7, 8, 11, 12 en 24 wordt niet of amper gereden.

De stadsbussen rijden als volgt: bussen 17 en 21 om het halfuur. Bij bus 13 is dat om de twee uur (vertrek in Polderstad om 6.30, 8.30 en 10.30 uur, vertrek aan Noorderplaars om 7.30, 9.30 en 11.30 uur). Bij bus 20 is dat om het anderhalf uur (vertrek in Borsbeek om 7.00, 8.30, 10.00 en 11.30, in Antwerpen om 7.45, 9.15 en 10.45 uur).

In de regio ten noorden van Antwerpen rijden de belangrijke buslijnen 640 (tussen Antwerpen en Maria-ter-Heide) en 770 om het halfuur.