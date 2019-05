Opnieuw huiszoekingen in zaak van uithalersbende

Ook vandaag werden huiszoekingen gedaan in het onderzoek naar de uithalersbende. In totaal zitten nu 14 mensen in de cel. Volgens het parket is de bende ook betrokken bij een levering van 1345 kilogram cocaïne die vorige week in de haven werd onderschept.

Sinds maandag is de Antwerpse politie bezig met huiszoekingen naar een uithalersbende in de Antwerpse haven. Het onderzoek focust zich op 2 families, waarvan al verschillende leden werden opgepakt. Ook vandaag werden weer huiszoekingen uitgevoerd. In personeelslockers werd 13 kilogram cocaïne gevonden. De familie wordt ook in verband gebracht met een partij van 1345 kilogram drugs die vorige week werd onderschept. Die lading werd onderschept bij Medrepair, een dochteronderneming van MSC. Het onderzoek is nog niet afgerond. (bron GVA)