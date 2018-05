Opnieuw inbraak in Lange Koepoortstraat : zeldzame fiets verdwenen

Er is weer ingebroken in de Lange Koepoortstraat. Deze keer is een zeldzame fiets gestolen bij fietsenwinkel Bike Project.

De Lange Koepoortstraat kampt sinds begin april met een inbrakenplaag. Exact een maand geleden werd nog voor 25.000 euro aan racefietsen gestolen, uit diezelfde fietswinkel. Ook een juwelierszaak en een koffiebar werden al het slachtoffer van dieven. Toeval of niet de mobiele camera is juist weggehaald uit de straat. De uitbaters van de fietsenwinkel zijn radeloos.Volgens hen dreigen alle winkeliers weg te trekken uit de straat omdat de politie de situatie maar niet onder controle lijkt te krijgen.