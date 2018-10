Opnieuw inbraakpoging bij multimediazaak in Aartselaar

Na een ramkraak in augustus hebben dieven opnieuw geprobeerd om binnen te dringen in multimediazaak Alternate aan de A12 in Aartselaar.

Gemaskerde mannen probeerden maandagnacht het magazijn binnen te dringen via de achterdeur. Dat lukte niet, maar de bende is wel gefilmd door camera's. Begin augustus reden onbekenden nog in op de garagepoort. Toen geraakten ze wél in het magazijn. Een zestal daders maakten op enkele minuten tijd een gigantische buit. Daar werd niemand voor opgepakt. En de gestolen computeronderdelen werden ook niet teruggevonden. Het onderzoek naar de ramkraak en de nieuwe inbraakpoging loopt.