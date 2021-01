Opnieuw meer dan 2.000 nieuwe besmettingen per dag

In de cijfers is er op dit moment nog geen onrustwekkende toename. Het aantal besmettingen stijgt wel nog altijd, maar de groei is al enkele dagen aan het vertragen. Gemiddeld waren er in de week van 8 tot en met 14 januari nog 2010 nieuwe infecties per dag, dat zijn er negen procent meer dan de week voordien. Het aantal overlijdens en ziekenhuisopnames blijft wel dalen.