Opnieuw meer overlijdens door Covid-19

Bijna een half jaar na een corona-infectie heeft meer dan de helft van de patiënten in België en Nederland nog steeds zes of meer klachten, zo blijkt uit een bevraging bij langdurige coronazieken door Universiteit Hasselt, kenniscentrum CIRO, Longfonds en Universiteit Maastricht. Nog niet eens 5 procent blijkt intussen geheel klachtenvrij. De coronabevraging peilde naar de langdurige klachten waar coronapatiënten na een milde besmetting mee kunnen blijven kampen. De bevraging liep zowel in Nederland als in België bij 1.005 coronapatiënten. Zes maanden na hun besmetting geeft 91 procent van de bevraagden aan nog steeds last te hebben van meer dan één symptoom. Het overgrote deel (86 procent) van de patiënten geeft 165 dagen na de eerste symptomen aan nog steeds vermoeid te zijn, terwijl 59 procent kortademig blijft. Verder hebben de coronapatiënten vaak last van druk op de borst (36 procent) en hoofdpijn (35 procent). Het percentage mensen dat aangeeft spierpijn te hebben, maakt een opvallend stijging naar 40 procent. Veruit de meeste respondenten (94 procent) hebben nooit in het ziekenhuis gelegen vanwege corona. Zij hadden zogenaamde milde klachten. Het gaat om relatief jonge patiënten: de gemiddelde leeftijd is 48 jaar. Het merendeel (86 procent) zegt dat zijn gezondheid vóór de corona-infectie goed was. 61 procent had voor de corona-infectie dan ook geen onderliggende ziekte.