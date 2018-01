Opnieuw minder geboortes in Antwerpen

In Antwerpen zijn er 1,2 procent minder kinderen geboren dan vorig jaar. En zo volgt de stad de trend van heel Vlaanderen, waar er in totaal twee procent minder geboortes zijn.



Er is zelfs een daling van liefst vier procent ten opzichte van 5 jaar geleden. Volgens de cijfers van het onderzoek heeft die daling te maken met het feit dat er minder vrouwen zijn tussen 28 en 32 jaar, de gemiddelde leeftijd waarop aan kinderen begonnen wordt. Enkel in Oost-Vlaanderen zijn er procentueel nog minder geboortes dan in Antwerpen.