Opnieuw minderjarige gearresteerd voor vandalisme op oudejaarsnacht

De omwonenden in Kalmthout vielen vanmiddag uit de lucht. Niemand was op de hoogte van de komst van het opvangcentrum. Het was de burgemeester zelf die bij hen langsging om ze in te lichten, maar het nieuws viel niet in goede aarde. De bewoners van de betrokken wijk zijn bezorgd. Eén van hen zegt zelfs een petitie op te zullen starten tegen het centrum.