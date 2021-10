De Aziatische hoornaar is in het land. Dat is een wesp die het gemunt heeft op onze bijen. En daarom kan de hoornaar hier niet blijven. Imkers die een Aziatische hoornaar zien, moeten nu op zoek naar het nest ervan. Zodat dat verdelgd kan worden. Dat is zelfs verplicht. Want het aantal Aziatische hoornaars moet hier zo klein mogelijk blijven. Onder andere in en rond Rumst zijn al een paar nesten aangetroffen.