Opnieuw mondmaskers in het vijfde en zesde leerjaar: "Dat is niet eerlijk."

De Antwerpse scholen reageren verdeeld over de nieuwe maatregelen in het onderwijs. Het is moeilijk te begrijpen dat enkel het vijfde en zesde leerjaar een mondmasker op moeten hebben, want de besmettingen verspreiden zich over de ganse lagere school. Dat zegt de directeur van Mater Dei Maria Ter Heide in Brasschaat. Het versoepelen van de quarantainemaatrgelen wordt wel positief onthaald, al bestaat er ook nog veel onduidelijkheid over.