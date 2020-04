Opnieuw naar een maximaal treinaanbod vanaf 4 mei

Vanaf 4 mei zal het treinaanbod vrijwel volledig hervat worden, met uitzondering van een groot deel van de P-treinen van en naar Brussel en de P-treinen die woensdagmiddag en zondagavond rijden.

De overheid heeft beslist dat vanaf 4 mei een mondmasker verplicht is op het openbaar vervoer voor iedereen boven 12 jaar. Dit mondmasker moet op elk moment gedragen worden, dus ook in stations en op de perrons. Alternatieve mondbedekkingen worden toegestaan zolang ze mond én neus bedekken.

NMBS voorziet ook extra poetsbeurten in de treinen en stations. Daar wordt extra aandacht besteed aan de oppervlakken waar jij als reiziger mee in contact komt, zoals tafeltjes, handgrepen, ticketautomaten, enz. Om onnodige contacten te vermijden kan je je ticket ook online kopen via de NMBS app of via nmbs.be.