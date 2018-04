Opnieuw olifantenbaby geboren in Planckendael

Alweer heuglijk nieuws uit dierenpark Planckendael in Mechelen. Want daar is opnieuw een olifantenbaby geboren.

Het is al de derde geboorte in nog niet eens vijf maanden tijd. Dit keer was het Phyo Phyo die opnieuw mama werd in de zandstal van de olifanten-tempel. De bevalling verliep erg vlot. Het is dit keer een jongetje en de flinke kerel stond al binnen het kwartier op zijn pootjes. Naar verluidt kwamen alle leden van de intussen tienkoppige familie het kleintje al even besnuffelen. Het olifantje zal nog een naam met een T krijgen.

(Foto : Zoo Antwerpen - Planckendael)