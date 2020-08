Opnieuw optredens in OLT Rivierenhof

Het zomerfestival 'Take Care' is gisteravond opnieuw opgestart in het Openluchttheater Rivierenhof. Zo’n tweehonderd mensen keken er naar de filmvoorstelling van Any Way the Wind Blows van Tom Barman.

De heropening is een van de lichtpuntjes voor cultuurminnend Antwerpen, na het spijtige nieuws dat concertzaal De Roma de rest van het jaar gesloten blijft. De komende dagen staan onder meer School Is Cool, Admiral Freebee en Jef Neve op het programma in het OLT. Het concept wordt wellicht verlengd tot half oktober.. in een herfstsfeer dan met dekentjes, warme dranken en sfeerverlichting.