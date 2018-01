Opnieuw perspectief voor IJzeren Rijn

Er lijkt opnieuw schot te komen in het dossier van de IJzeren Rijn, dat is het historische goederenspoor tussen Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied. Vooral voor de Haven is die verbinding belangrijk.



De discussie raakte verlamd door de tegenstelling van 2 tracés: het historisch tracé en een variant langs de A-52-snelweg. Maar bevoegd Minister Ben Weyts liet nu een derde optie onderzoeken. Die loopt over Mol, Hamont, Roermond en Venlo. Zowel naar mobiliteit als naar milieu-effecten scoort het nieuwe tracé goed tot zeer goed. Vermits alle betrokken overheden in ons land, in Nederland én in Duitsland bij de studie betrokken waren, lijkt er nu eennieuw perspectief te zijn.