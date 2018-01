Opnieuw problemen bij Proximus

Er zijn opnieuw technische problemen bij Proximus. Dat blijkt uit verschillende meldingen van klanten via sociale media.

Het telecombedrijf bevestigt via Twitter dat er inderdaad opnieuw problemen zijn opgedoken. Maandagavond waren er vooral klachten over Proximus TV, dinsdagochtend lijkt het vooral over e-mail te gaan. Een woordvoerder herhaalde dinsdag omstreeks 10.00 uur dat de problemen van maandagavond de baan zijn. Een uur later bevestigt het bedrijf via Twitter dat er opnieuw problemen zijn. Het is nog niet duidelijk of getroffen klanten een compensatie zullen krijgen.

(foto © Belga)