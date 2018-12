Opnieuw rechtstreeks treinverkeer tussen Antwerpen en Roosendaal

Vanaf komende zondag 9 december rijdt NMBS opnieuw rechtstreeks naar Roosendaal, na het bekomen van de nodige goedkeuring om met haar gerenoveerd materieel opnieuw op het Nederlandse net te kunnen rijden. De goedkeuring is eveneens het resultaat van een intense samenwerking tussen NMBS en NS.

NMBS renoveert momenteel de motorrijtuigen die de verbinding S32 Puurs-Antwerpen-Roosendaal verzekeren, dit om het reizigerscomfort te verhogen. Deze vernieuwde treinen dienen echter over de nodige goedkeuring te beschikken om toegelaten te worden op het Nederlandse net. In afwachting van het bekomen van de homologatie werd sinds eind mei tussen Essen en Roosendaal, en dat in nauwe samenwerking tussen NMBS en NS, een pendeltreindienst ingezet.

Het heropstarten van het rechtstreekse treinverkeer valt samen met de aanpassing van het vervoersplan op zondag 9 december. Een aanpassing van een vervoersplan gaat altijd gepaard met een wijziging van de dienstregeling. Reizigers op lijn 12 (Antwerpen-Roosendaal) consulteren vanaf zaterdag best de routeplanner (via app en website) of de gele affiches in de stations om te weten te komen of de dienstregeling van hun trein wordt aangepast.

