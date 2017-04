Opnieuw record voor Antwerpse haven

Vijf procent meer mensen boekte deze paasvakantie een hotelkamer in onze stad ten opzichte van vorig jaar. De hotelsector in Antwerpen heeft deze paasvakantie goed gescoord. Dat komt onder andere door het bijzonder goede weer aan het begin van de paasvakantie. Dat is bijvoorbeeld te zien aan het aantal weekendtrips, die vooral onze noorderburen bij ons boekten. En ook de angst voor terreur is minder en minder te merken in de hotelsector, die dus blijkbaar heropleeft.