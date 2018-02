Opnieuw rieten dak in brand in Kalmthout

In de Minnedreef in Kalmthout is gisternacht brand uitgebroken aan het rieten dak van een woning.



Toen de brandweer aankwam was de brand al uitslaand. Gelukkig kon de familie op tijd uit het huis geraken. De bovenste verdieping is onbewoonbaar verklaard. De benedenverdieping is gevrijwaard, maar heeft heel wat waterschade opgelopen. Voor de brandweer is het vuur bestrijden van een rieten dak een ware strijd. Juist omdat het dak gemaakt is om water tegen te houden. Vorige week was er ook al brand uitgebroken aan het rieten dak van een hoeve in Kalmthout.