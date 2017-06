Opnieuw schermutseling in Borgerhout

Het is vanmiddag opnieuw onrustig geweest in de buurt van het Terloplein in Borgerhout. Een agent werd bekogeld, maar het is nog niet duidelijk met wat precies.

Na een woelige nacht aan het Terloplein is het vanmiddag opnieuw tot een incident gekomen in Borgerhout. Toen een fietsteam van de politie een persoon wilde controleren, kwamen enkele mensen rond de agenten staan. Het kwam tot een schermutseling, waarbij iets naar de agenten werd geworpen. De politie onderzoekt de zaak.