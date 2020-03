Opnieuw scheuren in woning na boringswerken in Hemiksem

In de Bredestraat in Hemiksem zijn vanochtend opnieuw enkele scheuren vastgesteld in de muren van een woning nadat er boringswerken waren uitgevoerd in de straat. Dat zegt burgemeester Luc Bouckaert (CD&V).

Ook twee maanden geleden moesten soortgelijke werken 200 meter verderop in de straat al eens worden stilgelegd omdat verschillende woningen scheuren vertoonden, maar een link met de werken werd nooit aangetoond. Een stabiliteitsingenieur komt vandaag ter plaatse om de precieze schade aan de woning vast te stellen en een landmeter komt nakijken of er grondverschuivingen zijn gebeurd door de werken. Ook hoogspanningsnetbeheerder Elia, dat de werken laat uitvoeren, is ter plaatse. 'Het eigenaardige is dat de boringen eigenlijk al ten einde waren, er werden nu gewoon buizen getrokken', zegt burgemeester Bouckaert. 'Sinds enkele weken werd er opnieuw gewerkt, nadat er grondig onderzoek was uitgevoerd door onder meer een professor geotechniek. Er werden ook proefboringen uitgevoerd en er zijn geen problemen vastgesteld met de stabiliteit van de ondergrondlagen. Nu zijn de werken natuurlijk opnieuw stilgelegd.'