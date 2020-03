Terwijl veel mensen zich zorgen maken over hun gezondheid, zijn het zeker ook moeilijke tijden voor mensen die afscheid moeten nemen van hun dierbaren. Begrafenissen kunnen alleen doorgaan in beperkte kring en de familieleden weten niet goed hoe ze zich moeten gedragen tijdens afscheidsplechtigheden. Mogen we nu een kus of knuffel geven of niet.