Opnieuw schietpartij in Antwerpen

In het Antwerpse district Borgerhout heeft vannacht opnieuw een schietpartij plaatsgevonden, waarbij geen gewonden vielen. Dat zegt de Antwerpse lokale politie.

Na een vechtpartij op straat werden er een of meerdere schoten gelost en de politie trof een kogelinslag aan bij een woning. Er zijn twee verdachten opgepakt. De politie doet voorlopig geen uitspraken over een mogelijk verband met eerdere schietpartijen of andere gewelddadige incidenten aan woningen in onder meer Berendrecht, Borgerhout, de wijk Dam en de gemeente Brecht. Het incident situeerde zich ditmaal in de Koolstraat, waar verschillende personen aan het vechten waren. Na afloop vluchtten de betrokkenen weg in twee wagens. De politie kon nog een wagen tot staan brengen en trof twee mannen aan waarvan vermoed wordt dat ze bij de vecht- en schietpartij betrokken waren.

(foto : Google Street View)