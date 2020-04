Opnieuw spuwer aangehouden

Een 41-jarige man uit Berchem is deze namiddag aangehouden door de onderzoeksrechter. Hij had gisterenavond gespuwd naar de politie.

Een patrouille van PZ Antwerpen werd donderdagavond rond 22 uur opgeroepen voor een geval van geluidshinder in een flatgebouw aan de Ruytenburgstraat in Berchem. De 41-jarige bewoner weigerde eerst nog op de deur open te doen, maar reageerde dan arrogant en agressief naar de inspecteurs. Hij wilde zich ook niet identificeren en maakte racistische opmerkingen naar een inspecteur met allochtone roots.

De politie besliste om de man te arresteren. In de politiewagen probeerde de man naar de inspecteurs te spuwen. Ook tijdens de overbrenging naar de doorgangscel riep hij dat hij besmet was met het COVID19-virus en dat hij in het gezicht van de agenten ging spuwen.

Het parket Antwerpen treedt streng op tegen mensen die tijdens deze coronacrisis bewust hoesten, niezen op spuwen naar politiemensen en andere burgers. Dat gedrag is bijzonder asociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar.

De man werd voorgeleid voor bedreiging met een aanslag met een schijnbaar gevaarlijke substantie, aanzetten tot haat, weerspannigheid en smaad. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden.