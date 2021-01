Opnieuw stijging van het aantal ziekenhuisopnames

Geen goed nieuws over het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met covid-19. Dat stijgt voor het eerst sinds lang weer. Het aantal overlijdens daalt wel nog altijd. En ook het gemiddeld aantal besmettingen blijft voorlopig lichtjes dalen.

Al zijn de cijfers voor onze regio erg wisselvallig. In Antwerpen is er een heel kleine daling van het aantal gevallen. Dat is ook het geval in nog tien andere gemeenten. De sterkste daling is voor Wuustwezel en Zwijndrecht. Maar in 14 gemeenten zien we helaas ook weer een toename van het aantal besmettingen. Die is het sterkst in Kapellen, Mortsel en Kalmthout.

(bron Sciensano - foto © Belga)