Opnieuw symbolische actie bij Antwerpse douane

De Antwerpse douaniers zullen morgen opnieuw een symbolische actie voeren om aandacht te vragen voor het personeelstekort en het verhoogde werkvolume. Dat laat de christelijke vakbond ACV vandaag weten.

Er heerst onduidelijkheid over het aantal aanwervingen en de mogelijke sluiting van enkele hulpkantoren in de omgeving. In oktober legde het personeel in Antwerpen verschillende donderdagen het werk voor een half uur neer, uit protest tegen het personeelstekort. "We krijgen van het management in Brussel geen reactie", klonk het toen.

"Ondertussen heeft het management laten weten dat er 71 werknemers bijkomen in Antwerpen", zegt ACV-afgevaardigde Tom Verhoeven woensdag. "Maar die moeten nog aangeworven worden, dus het zal nog een tijd duren voor die mensen kunnen beginnen. Bovendien weten we niet hoeveel van die werknemers uiteindelijk bij de aangiftedienst terecht zullen komen. Daar zitten we met het grootste probleem."

Het personeel in Antwerpen maakt zich ook zorgen over de mogelijke sluiting van enkele hulpkantoren in de omgeving. Volgens Verhoeven wordt er onderhandeld over de sluiting van kantoren in Mechelen en Aalst. "Het werk in die kantoren zou dan zeker naar Antwerpen verschuiven, dat kunnen we er op dit moment echt niet bijnemen."

Om aandacht te vragen voor de nieuwe situatie, volgt donderdag dus een nieuwe symbolische actie in de inkomhal van het Antwerpse Douanecentrum Noordster. De Sint zal er een kritische nota overhandigen over wat er zou gebeuren als het personeelstekort aanhoudt en de hulpkantoren zouden dichtgaan.

(Bron : Belga)