Gezondheid Opnieuw toename van coronacijfers in Antwerpen

Het aantal opnames in ziekenhuizen van mensen met corona blijft lichtjes dalen. Er sterven ook opnieuw iets minder mensen door covid-19. Al is er ook minder goed nieuws, want het aantal besmettingen stijgt weer. Maandag was op dat vlak zelfs de slechtste dag van het jaar.