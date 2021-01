Opnieuw veel soldenjagers op de Meir

Het testdorp Spoor Oost in Borgerhout heeft een recordweekend achter de rug. Zaterdag lieten 980 mensen zich testen op het coronavirus, zondag kwamen er daar nog eens 1.025 bij, goed voor een totaal van 2.005. Of één test om de 26 seconden. Nooit eerder was het er zo druk, meldt Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA). Wie tijdens de kerstvakantie langer dan 48 uur in een rode zone op reis was, moet zich verplicht laten testen op dag 1 en dag 7 na terugkomst. Dit weekend moesten er dus heel wat reizigers een tweede coronatest laten uitvoeren. "Het testdorp was goed voorbereid op de verwachte drukte: het was vier uur langer open dan op een gewone weekenddag. Ook het aantal mogelijke afspraken en tests werd flink opgetrokken", zegt ZNA-woordvoerder Tom Van de Vreken. Zondag werden voor het eerst meer dan duizend mensen getest. Net zoals zaterdag had 86 procent van hen een activatiecode van de overheid gekregen. 55 mensen die een afspraak hadden gemaakt, kwamen niet opdagen. Zaterdag waren dat er 43. Voor maandag zijn er al 518 afspraken. Reserveren voor een test kan op www.testcovid.be. Het testdorp is maandag open van 9.30 uur tot 14 uur.Foto Belga