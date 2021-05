Opnieuw verhoogde fakkelactiviteit bij Total

Het arbitragehof van de Wereldbank heeft een uitspraak gedaan in een investeringsgeschil tussen de Belgische staat en terminaluitbater DP World. Dat schrijft transportmagazine Flows donderdag en bevestigt het Antwerpse Havenbedrijf in een persbericht. De uitspraak, over de terugname van een DP World-concessie in het Deurganckdok, leidt er mogelijk toe dat de Belgische staat het bedrijf zal moeten compenseren voor 150 miljoen euro. Het Arbitrage Tribunaal van het 'Internationale Centrum voor Beslechting van Investeringsgeschillen' ('ICSID'), onderdeel van de Wereldbank, velde een tussenvonnis over een geschil rond een gebied van 40 hectare aan de oostzijde van het Deurgankdock in de Antwerpse haven. Die 300 meter kade behoorde aanvankelijk tot de concessie van DP World, maar het Havenbedrijf schoof het stuk in 2014 voor zeven jaar door naar MPET (MSC-PSA) omdat DP World het niet gebruikte. DP World stapte in 2017 naar het ICSID om de regeling aan te vechten. Het Arbitrage Tribunaal heeft nu een 'tussenvonnis' uitgesproken, bevestigt het Antwerpse Havenbedrijf. Daarin zou de gedeeltelijke terugname van de concessieovereenkomst als toegelaten beschouwd worden. Wel moet het Tribunaal in een volgende fase van het arbitrageproces nog oordelen over een compensatievergoeding voor DP World. Volgens Flows zouden België en DP World het bedrag van die vergoeding onder elkaar overeen moeten komen. Het magazine schrijft op basis van bronnen in overheidskringen dat het om een claim van zowat 150 miljoen euro kan gaan. Wie dat bedrag precies zou moeten betalen, is onduidelijk, maar het Havenbedrijf zelf zegt dat het enkel heeft meegewerkt aan het verweer van België en zelf geen partij is in de arbitrage-procedure. Port of Antwerp staat overigens achter de beslissing die het in 2014 nam om het gebied aan MPET uit te lenen: 'Het Havenbedrijf is ervan overtuigd dat met de terugnamebeslissing van 2014 de internationale trafiek van de haven werd gevrijwaard en dat de (on)rechtstreekse werkgelegenheid in en om het havengebied werd bevorderd. Tenslotte benadrukt het Havenbedrijf de optimale samenwerking en verstandhouding met DP World, één van de belangrijkste terminal operators in de haven van Antwerpen.' Foto Belga