Opnieuw verkeersellende in en rond Antwerpen

De avondspits is weer vroeg op gang gekomen. Het wordt een dagelijkse gewoonte, maar in combinatie met een ongeval in de Liefkenshoektunnel en het grijze weer, is het nog meer aanschuiven dan anders.

Rond half 3 botsten enkele vrachtwagens op elkaar in Liefkenshoektunnel. De tunnel richting Stabroek werd dan ook afgesloten met als gevolg nog meer verkeer op de Ring.

"Op vrijdag is het altijd al superdruk, reken daarbij een ongeval en slechte weersomstandigheden, dan krijg je een uitzonderlijke drukte", vertelt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. De vrachtwagens in de Liefkenshoektunnel worden momenteel getakeld, maar de hinder zal nog wel even blijven duren, aldus de woordvoerder.