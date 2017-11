Opnieuw verkeersellende : vloeibare siliconen op de Ring

Op de Antwerpse ring zijn vanavond richting Nederland twee rijstroken versperd geraakt over een lengte van vier kilometer tussen Berchem en Borgerhout, nadat een vrachtwagen er tijdens het rijden een deel van zijn lading vloeibare siliconen verloor.

Aangezien het incident in volle avondspits gebeurd is en de civiele bescherming ter plaatse moet komen om het goedje op te ruimen, is de hinder erg groot en zal het afhandelen een hele tijd duren. “Vloeibare siliconen zijn op de weg een erg glad goedje en bovendien moeilijk op te kuisen”, zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum.

“De vrachtwagen in kwestie staat bovendien op de pechstrook en de lekkende tank zal met speciaal materieel moeten afgeladen worden. Na een bijzonder zware ochtendspits is het dus ook vanavond ellende op de weg rond Antwerpen.” Het incident zorgt voor een file over de hele lengte van de Antwerpse ring richting Nederland, tot op de aankomende snelwegen E17, E19 en A12. De Liefkenshoektunnel is daarom tijdelijk tolvrij gemaakt richting Nederland. Wie over langere afstand vanuit Gent richting Hasselt moet, kan beter omrijden via Brussel.