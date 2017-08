Opnieuw verkeershinder op de Krijgsbaan

Het verkeer op de R11 in Borsbeek moet de komende twee weken over één rijstrook. Eandis legt er nieuwe nutsleidingen voor een sociaal woningcomplex.



Het is al de derde keer dat het fietspad aan de Frans Beirenslaan wordt opengelegd, met de nodige verkeershinder op de R11-Krijgsbaan tot gevolg. De wegenwerken zijn nodig voor nieuwe aansluitingen, aan een sociaal wooncomplex van de Ideale Woning. Er komen 58 sociale huurwoningen bij in Borsbeek. De arbeiders werken hard doort, opdat de rijbanen op 1 september weer kunnen worden vrijgegeven voor de auto's. En ook fietsers er langs kunnen.

(foto : Google Street View)