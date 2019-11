Opnieuw vertraging voor nieuwe infoborden De Lijn

De nieuwe infoborden van De Lijn lopen wat vertraging op.

De nieuwe schermen met real time-informatie hadden normaal vanaf oktober in het straatbeeld moeten verschijnen, maar er zijn technische problemen. Met de huidige borden zijn er al lang problemen. Ze werken vaak niet of ze geven verkeerde informatie. De nieuwe borden zouden dat probleem moeten oplossen, maar het is nu zeker wachten tot de eerste helft van 2020 eer ze er zullen staan. In Antwerpen komen er in een eerste fase 86 van die schermen.