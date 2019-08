De nieuwe Antwerpse vliegtuigmaatschappij Air Antwerp heeft zijn licentie beet. De firma gaat vanaf 9 september, vlak na de Bevrijdingsfeesten dus, een dagelijkse verbinding verzorgen tussen Deurne en Londen. In de weekdagen drie keer per dag, en ook op zondag. Air Antwerp gokt daarbij in de eerste plaats op zakenreizigers. Het is er van overtuigd dat het hen beter zal gaan dan hun recente voorgangers.