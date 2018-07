Opnieuw waterlek op Bisschoppenhoflaan

De Bisschoppenhoflaan in Deurne stond gisteravond een tijdje blank. De oorzaak was voor de zevende keer op amper twee jaar tijd: een waterlek. Het lek was vrij ernstig, maar de brandweer was meteen ter plaatse en kon de leidingen snel dichtdraaien.



Voor de meeste woningen konden ze voorkomen dat het water zou binnenlopen, één woning is toch getroffen. De rijbaan richting Antwerpen was volledig afgesloten zodat techniekers van Water-link de leiding konden herstellen.