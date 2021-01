Opnieuw zware hinder door ongeval in Kennedytunnel

Voor de tweede dag op rij is er stevige hinder op de Antwerpse ring richting Gent door een ongeval met vrachtwagens in de Kennedytunnel. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum.

Een bestelwagen die geladen was met twee voertuigen reed er achteraan in op een vrachtwagen en werd ook zelf nog aangereden door een andere vrachtwagen. Er is één rijstrook versperd, maar voor de takeling zal er ongetwijfeld nog een tweede dicht moeten. Het ongeval zorgt omstreeks 11.30 uur al voor een file op de R1 vanaf Borgerhout.

Het Verkeerscentrum raadt het verkeer over langere afstand vanuit Hasselt richting Gent aan om voor een omweg via Brussel te kiezen. Ook gisteren draaide het verkeer rond Antwerpen lange tijd in de soep door een ongeval met vrachtwagens in de Kennedytunnel. De tunnel moest toen zelfs even helemaal dicht om de betrokken voertuigen te kunnen takelen. In de staart van de file die tot ver op de E313 stond, kwam bovendien een vrouw om het leven toen ze met haar wagen achteraan inreed op een stilstaande vrachtwagen.

