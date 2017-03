Opnieuw schietpartij in Antwerpen

Afgelopen nacht is er in de wijk Antwerpen Dam een huis beschoten. De daders losten vanuit hun wagen maar liefst 18 schoten, waarschijnlijk met een machinegeweer.

Dat gebeurde in de Rupelstraat. De kogelinslagen zijn duidelijk te zien, vooral in het rolluik en op de gevel. Het is al de derde keer op nog geen week tijd dat een huis onder vuur wordt genomen. Afgelopen weekend schoten gangsters nog op huizen in Borgerhout en in Sint-Job-in't Goor. Speurders onderzoeken nu of er een link is. Alles wijst in de richting van een afrekening in het drugsmilieu.