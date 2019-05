"oppakken tot den bak vol is"

Burgemeester Bart De Wever zou gerichte razzia's uitgevoerd hebben. En dat in samenspraak met voormalig staats-secretaris Theo Francken. Dat moet blijken uit een geluidsfragment van een interne N-VA bijeenkomst. De Wever vraagt aan Francken hoeveel plaatsen er nog vrij zijn op het vliegtuig, om zo mensen het land uit te zetten, en welke nationaliteiten daarvoor moeten worden opgepakt. Het is een undercover-journalist van Le Vif L'Express die het geluidsfragment in 2016 in Hoboken opnam.