'Oppassen met slimme apps tegen corona, ze geven een vals gevoel van veiligheid'

Slimme apps voor op de smartphone moeten ons, samen met (bloed)tests, uit de coronacrisis en lockdown helpen. Maar Vlaamse wetenschappers waarschuwen in een brief voor zogeheten traceerapps.

In een open brief van wetenschappers en burgers die aan het The Institute of the Future onderzoeken hoe om te gaan met een pandemie, lijst het expertenteam (onder wie de viroloog Marc Van Ranst van de KU Leuven) de mogelijke problemen op met. De wetenschappers vrezen dat het risico en de beperkingen van zulke apps, die ons moeten helpen om de coronacrisis te bedwingen, onderschat worden.

Stel dat we binnenkort allemaal van de overheid de boodschap krijgen om een traceerapp te downloaden. Die app registreert met behulp van bluetooth met welke personen we contact hadden op een afstand kleiner dan twee meter. De data worden versleuteld en maximaal twee weken opgeslagen op onze smartphone. 'Wat als iemand met wie je een week geleden contact had een week wacht om zich te laten testen?', werpt viroloog Anne-Mieke Vandamme (KU Leuven) een willekeurig voorbeeld op. Dan kan de geest al uit de fles zijn. 'In de tijd dat je geen waarschuwing krijgt, kan dit je een vals gevoel van veiligheid geven.' Er zijn heel wat situaties te bedenken die aan de aandacht van slimme apps dreigen te ontsnappen. Zo overleeft het virus ook meerdere uren op verschillende oppervlakken. Die overdracht merken apps niet op. En wat met mensen die de ziekte al hebben gehad? 'We weten nog helemaal niet hoelang iemand immuun blijft voor Covid-19', zegt Vandamme.

(afbeelding Pixabay)