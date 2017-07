Oppassen voor waardebons van supermarkten

Cybercriminelen worden hoe langer hoe inventiever om je computer te hacken. Nu worden via verschillende kanalen berichten gestuurd dat je een waardebon gewonnen hebt, of ervoor in aanmerking komt. Maar de betrokken supermarkten hebben er niets mee te maken.

Warenhuisketens Delhaize, Lidl en Albert Heijn waarschuwen hun klanten voor een vorm van phishing via een bericht dat de klanten op de applicatie WhatsApp krijgen, zogezegd in naam van het warenhuis. Dat bericht vraagt de ontvanger om deel te nemen aan een enquête om zo kans te maken op een waardebon. Wie doorklikt op de link, speelt eigenlijk gegevens door aan onbekenden. Delhaize krijgt sinds het begin van de week enkele honderden vragen van ongeruste klanten, aldus woordvoerder Roel Dekelver. Het juridische departement en de IT-dienst van Delhaize bekijken het voorval.

Bij Lidl bleef het aantal klachten of vragen van klanten beperkt. Het gaat om een tiental vragen op de klantendienst, aldus woordvoerster Isabelle Colbrandt. Daar hebben ze sinds woensdag meldingen over de WhatsApp-berichten in Nederland en sinds woensdagavond in België. "We gaan deze zaak zeker onderzoeken", aldus de woordvoerster. Ook Albert Heijn waarschuwt de klanten om niet op de link in het bericht te klikken. Zulke wedstrijden zal de warenhuisketen ook nooit via WhatsApp of sms voeren, maar via de officiële kanalen, aldus woordvoerster Sally Herygers.

Er worden ook mails rondgestuurd met als afzender Carrefour Deal supply om u te feliciteren met een waardenbon van 500 euro. Ook deze is nep en nadien krijg je een heleboel reclameboodschappen.

Carrefour verwijst naar haar website voor meer informatie over deze valse berichten.

https://www2.be.carrefour.eu/nl/content/phishing/wat-te-doen-bij-fraude en https://www2.be.carrefour.eu/nl/content/phishing/diverse-profielen