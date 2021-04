Oppositiepartijen over zaak-El Kaouakibi

Oppositiepartijen PVDA, Groen en Vlaams Belang reageren op de zaak El-Kaouakibi.





Het Antwerpse schepencollege heeft de hele voormiddag vergaderd over het al dan niet verder steunen van Let's Go Urban, de jongeren-vzw van Sihame El Kaouakibi. Gisteren berichtte ATV al dat er voor 350.000 euro geld verduisterd is van de subsidies die de stad Antwerpen toekende aan Let's Go Urban.





Een interne audit van de stad Antwerpen toont nu aan dat er sprake is van mogelijke malversaties door Let's Go Urban. Dat laat de stad weten. "Het verslag is daarom ondertussen overgemaakt aan de gerechtelijke diensten. De audit heeft geen aanwijzingen dat er in de opvolging van LGU Academy bij de stedelijke diensten sprake was van kwade trouw, maar doet aanbevelingen om de controlemechanismen van de stad aan te scherpen."

De auditdienst voerde sinds begin februari een onderzoek naar LGU Academy na de melding van mogelijke onregelmatigheden aan de ondernemingsrechtbank, waarna een voorlopig bewindvoerder werd aangesteld. De dienst onderzocht of de stedelijke investerings- en werkingstoelages correct besteed werden door de vereniging, hoe de opvolging door stedelijke diensten verliep, en of de controlemechanismen functioneerden.